Какие обследования нужно пройти после коронавируса

Все последствия перенесенной коронавирусной инфекции до сих пор не изучены. Однако ясно, что после "короны" стоит особенно внимательно отнестись к своему здоровью.

Как выяснил "Рамблер", после коронавируса следует пройти определенные обследования, дабы вовремя обнаружить последствия и минимизировать риски.

«Мы знаем, что, даже если вирус протекал легко и вы лечились дома, это все равно может вызвать обострение хронических заболеваний», — говорит врач ультразвуковой диагностики высшей квалификационной категории Мухтар Молов изданию Aif.ru.

Конечно, особенно внимательно нужно следить за состоянием легких после инфекции. Сделав УЗИ легких и плевральных, врач определит наличие жидкости, фиброзы и другие патологии.

Еще одним серьезно страдающим отрганом от ковида называют сердце. Поэтому стоит также сделать ЭХО КГ (УЗИ сердца). Из-за пневмонии и недостатка кислорода могут пострадать мышцы сердца, проводящая система, возникают аритмии. Кроме миокардитов также может накапливаться жидкость в перикарде.

Многие специалисты отмечают опасность тромбозов, связанных с COVID-19. Врачи советуют дуплексное сканирование вен нижних конечностей, чтобы исключить тромбоз вен, недостаточность клапанов и варикоз. Тромбоз, как тихий убийца, поэтому важно его вовремя отследить.