Хроники: россиянину вкололи физраствор вместо вакцины

Индивидуальные реакции на вакцину против COVID-19 наблюдаются после введения как первой, так и второй дозы. Самые частые побочные эффекты — покраснение и зуд в месте инъекции, усталость, болезненность в суставах и мышцах, повышение температуры, головные боли, тошнота. Что делать, если побочных эффектов после прививки нет?
Доктор медицинских наук, заведующий лабораторией НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Михаил Костинов рассказал про особенности повторной вакцинации от коронавируса. По словам специалиста, все зависит от того, как человек перенес первую вакцинацию.