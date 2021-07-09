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Хроники коронавируса: главные новости за 9 июля

Мария Грибова
1 час назад
«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.
Хроники: россиянину вкололи физраствор вместо вакцины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Эффективна ли вакцина, если нет побочных эффектов

Индивидуальные реакции на вакцину против COVID-19 наблюдаются после введения как первой, так и второй дозы. Самые частые побочные эффекты — покраснение и зуд в месте инъекции, усталость, болезненность в суставах и мышцах, повышение температуры, головные боли, тошнота. Что делать, если побочных эффектов после прививки нет?

Врач дал совет вакцинированным с нулевыми антителами

Эпидемиолог Роспотребнадзора, заместитель директора по научной работе ФБУН "Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии" Александр Горелов заявил, что если после двух введений вакцины у человека нулевые титры антител, через полгода надо привиться другим препаратом.

Медсестра вколола россиянину физраствор вместо вакцины

В Калужской области медсестра вколола пациенту физраствор вместо отсутствующего второго компонента вакцины от коронавируса. Теперь женщину уволят, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

Врач раскрыл особенности ревакцинации от коронавируса

Доктор медицинских наук, заведующий лабораторией НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Михаил Костинов рассказал про особенности повторной вакцинации от коронавируса. По словам специалиста, все зависит от того, как человек перенес первую вакцинацию.
Коронавирус,Владислав Шапша,Александр Горелов,Роспотребнадзор,РИА Новости,
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