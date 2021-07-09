Хроники: россиянину вкололи физраствор вместо вакцины

Индивидуальные реакции на вакцину против COVID-19 наблюдаются после введения как первой, так и второй дозы. Самые частые побочные эффекты — покраснение и зуд в месте инъекции, усталость, болезненность в суставах и мышцах, повышение температуры, головные боли, тошнота. Что делать, если побочных эффектов после прививки нет?