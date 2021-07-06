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Врач рассказала, когда появляются антитела от вакцины

Елизавета Назарова
2 часа назад
Эксперт рассказала, через сколько после вакцинации начинают вырабатываться антитела. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора НМИЦ профилактической медицины, главного внештатного специалиста по терапии и общей врачебной практике Минздрава РФ, руководителя Федерального консультационного центра по вакцинации Оксану Драпкину.
Врач рассказала, когда появляются антитела от вакцины
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Врач рассказала, что антитела начинают вырабатываться спустя семь дней после первой дозы вакцины. Поэтому она попросила привившихся не снимать маску сразу же после выхода из кабинета врача.
"Антитела начинают вырабатываться только через семь дней. И вот в эти семь дней после первой (дозы - ред.) вакцины нельзя взять и бросить маску, не соблюдать социальную дистанцию и думать, что человек полностью защищен"
Драпкин добавила, что полный иммунитет формируется через 42 дня после вакцинации первой дозой. Однако даже после этого нельзя игнорировать ограничительные меры.
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