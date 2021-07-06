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Раскрыты особенности "коронавирусной" головной боли

Елизавета Назарова
30 минут назад
Профессор генетической эпидемиологии Королевского колледжа Лондона Тим Спектор рассказал, в чем особенность головной боли при коронавирусе. Об этом сообщает The Telegraph.
Как рассказал специалист, с появлением новых штаммов головная боль стала чаще появляться среди симптомов у зараженных коронавирусом. Всего на этот симптом жалуется две трети зараженных. Среди людей старше 40 лет головная боль встречается в 50% случаев.
Профессор отметил, что головная боль длится от трех до пяти дней, при этом заболевшие характеризуют ее как сильную или умеренную. При этом, анальгетики не помогают ее снять. Обычно боль ощущается с обеих сторон головы — она может быть пульсирующей, острой или давящей.
Коронавирус,Видео,Тим Спектор,
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