Раскрыты особенности "коронавирусной" головной боли

Как рассказал специалист, с появлением новых штаммов головная боль стала чаще появляться среди симптомов у зараженных коронавирусом. Всего на этот симптом жалуется две трети зараженных. Среди людей старше 40 лет головная боль встречается в 50% случаев.

Профессор отметил, что головная боль длится от трех до пяти дней, при этом заболевшие характеризуют ее как сильную или умеренную. При этом, анальгетики не помогают ее снять. Обычно боль ощущается с обеих сторон головы — она может быть пульсирующей, острой или давящей.