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Еще одна страна подтвердила смерть от "черной плесени" после COVID-19

Елизавета Назарова
4 часа назад
"Черная плесень" продолжила распространяться на другие страны. Первый случай смерти от мукормикоза на фоне коронавируса зафиксирован в Гватемале. Это подтверждает местный Минздрав в своем Twitter.
Еще одна страна подтвердила смерть от "черной плесени"
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Эпидемиолог доктор Эдвин Кальгуа сообщил, что пациентка с подтвержденным мукормикозом страдала сахарным диабетом, несмотря на необходимое лечение, она скончалась 29 июня"
Исполнительный директор больницы, где произошел летальный случай, подтвердил связь появления "черной плесени" с коронавирусом. Другие подобные случаи пока не были подтверждены лабораторно.
Коронавирус,Минздрав РФ,
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