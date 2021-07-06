Еще одна страна подтвердила смерть от "черной плесени"

"Черная плесень" продолжила распространяться на другие страны. Первый случай смерти от мукормикоза на фоне коронавируса зафиксирован в Гватемале. Это подтверждает местный Минздрав в своем Twitter."Эпидемиолог доктор Эдвин Кальгуа сообщил, что пациентка с подтвержденным мукормикозом страдала сахарным диабетом, несмотря на необходимое лечение, она скончалась 29 июня"Исполнительный директор больницы, где произошел летальный случай, подтвердил связь появления "черной плесени" с коронавирусом. Другие подобные случаи пока не были подтверждены лабораторно.Ранее "Рамблер" сообщал, что раскрыты особенности "коронавирусной" головной боли.