"Со скоростью самолета": COVID-19 захватывает Москву

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что уровень заболеваемости COVID-19 в столице в шесть раз выше средних показателей в стране. Об этом она сообщила на пленарном заседании Московского урбанистического форума. Ее слова передает ТАСС.Заммэра Анастасия Ракова о борьбе с коронавирусом в Москве также сообщила некоторые данные. Например, что в больницах не хватает мест.На данный момент более 10% жителей столицы переболели коронавирусом. При этом переболевших без симптомов либо обращения к врачу больше в три-четыре раза."В Москве недостаточно резервных госпиталей для лечения ковида, поэтому перепрофилируются некоторые больницы".По словам Раковой, в столице от коронавируса привились уже 2,6 млн человек.Ранее "Рамблер" сообщал о ранних признаках коронавируса.