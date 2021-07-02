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"Со скоростью самолета": COVID-19 захватывает Москву

Анна Арсеньева
1 час назад
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что уровень заболеваемости COVID-19 в столице в шесть раз выше средних показателей в стране. Об этом она сообщила на пленарном заседании Московского урбанистического форума. Ее слова передает ТАСС.
"Со скоростью самолета": COVID-19 захватывает Москву
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Заммэра Анастасия Ракова о борьбе с коронавирусом в Москве также сообщила некоторые данные. Например, что в больницах не хватает мест.
На данный момент более 10% жителей столицы переболели коронавирусом. При этом переболевших без симптомов либо обращения к врачу больше в три-четыре раза.
"В Москве недостаточно резервных госпиталей для лечения ковида, поэтому перепрофилируются некоторые больницы".
По словам Раковой, в столице от коронавируса привились уже 2,6 млн человек.
Ранее "Рамблер" сообщал о ранних признаках коронавируса.
Коронавирус,Анастасия Ракова,Анна Попова,Роспотребнадзор,ИТАР-ТАСС,
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