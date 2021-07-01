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Раскрыты ранние признаки заражения коронавирусом

Мария Грибова
2 часа назад
Специалисты Университетского колледжа Лондона под руководством Алекса Крозье (Alex Crozier) вместе с коллегами из других британских университетов и медицинских учреждений опубликовали статью в журнале The BMJ, в которой перечисляют более широкий набор признаков, чтобы выявить коронавирус на ранней стадии или протекающий в легкой форме. Содержание материала приводит РИА Новости.
Раскрыты ранние признаки заражения коронавирусом
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Авторы исследования раскрыли, что наиболее распространенные симптомы, среди которых кашель, лихорадка, потеря запаха или вкуса, позволяют выявить лишь 69 процентов симптоматических случаев, а комбинация с большим охватом — усталость, потеря запаха или вкуса, кашель, диарея, головная боль, боль в горле — уже 96 процентов.
Также они отметили, что для молодых людей до 17 лет показательным признаком является головная боль. Для людей от 18 до 54 лет — мышечные боли, а для взрослых — потеря аппетита.
По мнению экспертов, такой подход может увеличить долю обнаружения коронавируса на ранних стадиях как минимум на треть.
Ранее "Рамблер" писал о том, что россиянка с COVID-19 была заразна 11 месяцев.
Коронавирус,РИА Новости,
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