Названы сроки появления зарубежных вакцин в России

Член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный рассказал, что зарубежные вакцины могут быть зарегистрированы в России уже в ближайшие два-три месяца. Об этом он сообщил радиостанции "Говорит Москва".
По словам Алексея Куринного, сейчас Россия работает над признанием отечественной вакцины на территории Евросоюза:
"Взаимное признание вакцин — это дело ближайшего будущего, взаимная регистрация и в Европе нашего "Спутника", и регистрация у нас вакцин, которые широко применяются в Европе. Думаю, в течение двух-трех ближайших месяцев это произойдет....".