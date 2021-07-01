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Названы сроки появления зарубежных вакцин в России

Анна Арсеньева
2 часа назад
Член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный рассказал, что зарубежные вакцины могут быть зарегистрированы в России уже в ближайшие два-три месяца. Об этом он сообщил радиостанции "Говорит Москва".
Названы сроки появления зарубежных вакцин в России
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
По словам Алексея Куринного, сейчас Россия работает над признанием отечественной вакцины на территории Евросоюза:
"Взаимное признание вакцин — это дело ближайшего будущего, взаимная регистрация и в Европе нашего "Спутника", и регистрация у нас вакцин, которые широко применяются в Европе. Думаю, в течение двух-трех ближайших месяцев это произойдет....".
Коронавирус,Алексей Куринный,Госдума,ЕС,Радиостанция "Говорит Москва",
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