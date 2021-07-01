Профессор опровергла мотивы антипрививочников

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По ее словам, люди объясняют нежелание вакцинироваться тремя мотивами: «не буду, потому что сейчас это опасно», «завтра — не сегодня» и «назло бабушке уши отморожу».

"Думаю, что сейчас нужно про все эти стратегии забыть. Для начала записаться на вакцинацию, потому что сейчас вакцинация доступна, но уже появились очереди во многих местах",

— подчеркнула эксперт и добавила, что уже во многих местах "Спутник V" становится недоступным. Она также советует привиться и тем, кто уже переболел, чтобы поднять свой иммунитет.