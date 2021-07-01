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Профессор опровергла мотивы антипрививочников

Мария Грибова
31 минуту назад
Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова развеяла мифы нежелающих привиться. Ее слова приводит РИА Новости.
Профессор опровергла мотивы антипрививочников
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По ее словам, люди объясняют нежелание вакцинироваться тремя мотивами: «не буду, потому что сейчас это опасно», «завтра — не сегодня» и «назло бабушке уши отморожу».
"Думаю, что сейчас нужно про все эти стратегии забыть. Для начала записаться на вакцинацию, потому что сейчас вакцинация доступна, но уже появились очереди во многих местах",
— подчеркнула эксперт и добавила, что уже во многих местах "Спутник V" становится недоступным. Она также советует привиться и тем, кто уже переболел, чтобы поднять свой иммунитет.
По мнению доктора, в России необходимо применить зарубежный опыт, чтобы донести до граждан необходимость вакцинации, например, с помощью медиа или выступления ученых. Именно поэтому в России оказались привиты лишь 10 процентов населения, когда в Луизиане, наиболее отстающей по темпам вакцинации в США, уже 35 процентов.
Ранее "Рамблер" писал о том, как подготовиться к вакцинации.
Коронавирус,Анча Баранова,Джордж Мейсон,РИА Новости,
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