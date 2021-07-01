Профессор опровергла мотивы антипрививочников

По ее словам, люди объясняют нежелание вакцинироваться тремя мотивами: «не буду, потому что сейчас это опасно», «завтра — не сегодня» и «назло бабушке уши отморожу».
— подчеркнула эксперт и добавила, что уже во многих местах "Спутник V" становится недоступным. Она также советует привиться и тем, кто уже переболел, чтобы поднять свой иммунитет.
По мнению доктора, в России необходимо применить зарубежный опыт, чтобы донести до граждан необходимость вакцинации, например, с помощью медиа или выступления ученых. Именно поэтому в России оказались привиты лишь 10 процентов населения, когда в Луизиане, наиболее отстающей по темпам вакцинации в США, уже 35 процентов.