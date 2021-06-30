Врач рассказала, как подготовиться к вакцинации

Врач-терапевт Ольга Кашубина дала россиянам советы о том, как подготовиться к вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает Sputnik.

Кашубина рассказала, что все люди переносят введение вакцины по-разному, но есть общие рекомендации для подготовки к процедуре.

В первую очередь, она посоветовала ставить прививку перед выходными днями — в пятницу. Так у человека будет возможность отлежаться и проанализировать свои ощущения. Реакция на введение второй дозы будет похожей.