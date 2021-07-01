ВОЗ дала рекомендации по борьбе с "черной плесенью"

По словам эксперта, это необходимо, чтобы не подхватить грибковую инфекцию, которая связана с "черной плесенью". Также некоторые из грибковых инфекций, которые ранее были обнаружены у пациентов с COVID-19 в Индии, могут быть связаны с дрожжами или же с плесенью: