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ВОЗ дала рекомендации по борьбе с "черной плесенью"

Мария Грибова
2 часа назад
Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович рассказала, что организация рекомендует минимизировать использование гормональных препаратов и антибиотиков при тяжелом заболевании коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.
ВОЗ дала рекомендации по борьбе с "черной плесенью"
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По словам эксперта, это необходимо, чтобы не подхватить грибковую инфекцию, которая связана с "черной плесенью". Также некоторые из грибковых инфекций, которые ранее были обнаружены у пациентов с COVID-19 в Индии, могут быть связаны с дрожжами или же с плесенью:
"Эти дрожжи и плесень обычно присутствуют в окружающей среде, но поражают людей с ослабленной иммунной системой, таких как люди с диабетом или другими хроническими заболеваниями".
Вуйнович рекомендует свести к минимуму несоразмерное использование кортикостероидов и антибиотиков для легких случаев и случаев средней тяжести, а также тщательно очищать и дезинфицировать биомедицинское оборудование, в частности вентиляторы.
Коронавирус,Мелита Вуйнович,ВОЗ,
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