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Более 40 тысяч человек заразились «черной плесенью»

Катерина Саломе
2 часа назад
Стало известно, что более 40 тысяч человек заразились «черной плесенью» в Индии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на индийского министра здравоохранения Харш Вардхана.
Более 40 тысяч человек заразились «черной плесенью»
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Министр заявил, что всего в стране было зарегистрировано 40 845 подобных случаев. Также отмечается, что у 31 344 пациентов болезнь поразила нос, придаточные пазухи носа и часть мозга.
При этом у 64 процентов заразившихся «черной плесенью» был диабет, а 53 процента принимали стероидные препараты.
Было зафиксировано 3129 летальных исходов.
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