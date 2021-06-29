Иммунолог рассказал об особенностях «лямбда»-штамма

Специалист отметил, что данная мутация - отражение естественного процесса мутации вируса, который адаптируется под изменяющиеся внешние условия. По словам врача, «лямбда»-штамм более приспособлен, более устойчив, более заразен, более способен распространяться по миру.

Жемчугов уверен, что новая конструкция дает данной мутации коронавируса преимущество в размножении, поэтому она стала вытеснять все остальные. Тем не менее, по мнению иммунолога, что этот штамм будет быстрее заражать тех, кто не привился и не переболел.