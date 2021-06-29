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Иммунолог рассказал об особенностях «лямбда»-штамма

Катерина Саломе
3 часа назад
Иммунолог Владислав Жемчугов назвал особенности «лямбда»-штамма коронавируса. О них он рассказал в эфире «Радио 1».
Иммунолог рассказал об особенностях «лямбда»-штамма
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Специалист отметил, что данная мутация - отражение естественного процесса мутации вируса, который адаптируется под изменяющиеся внешние условия. По словам врача, «лямбда»-штамм более приспособлен, более устойчив, более заразен, более способен распространяться по миру.
Жемчугов уверен, что новая конструкция дает данной мутации коронавируса преимущество в размножении, поэтому она стала вытеснять все остальные. Тем не менее, по мнению иммунолога, что этот штамм будет быстрее заражать тех, кто не привился и не переболел.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что врач рассказал о «помолодевшем» коронавирусе.
Коронавирус,Владислав Жемчугов,
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