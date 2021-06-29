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Открыт уникальный механизм «паутины», уничтожающий вирусы

Диана Товсепова
22 минуты назад
Обнаружен ранее неизвестный механизм, который действует как паутина, улавливая и убивая патогены, вроде гриппа или SARS-CoV-2. Соответствующие исследования провели иммунологи из Университета Макмастера.
Открыт механизм «паутины», уничтожающий вирусы
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Ученые обнаружили, что самые распространенные лейкоциты в организме человека (нейтрофилы) взрываются, когда связываются с такими патогенами, покрытыми антителами, и высвобождают ДНК за пределы клетки. При этом создается клубок, действующий как ловушка.
Это открытие технологии аэрозолей или спреев, которые могут помочь бороться с инфекциями до того, как они успеют закрепиться в организме.
«Вакцины могут производить эти антитела, которые присутствуют в наших легких, которые являются первым типом антител, обнаруживающим такие вирусы, как грипп или COVID-19, которые поражают наши легкие и дыхательные пути...
Механизмы, которые могут остановить инфекцию в том месте, где она попадает в наш организм, могут предотвратить распространение и серьезные осложнения», — говорит Мэтью Миллер, ведущий автор исследования.
Ранее "Рамблер" сообщал о симптомах лямбда-штамма.
Коронавирус,Мэтью Миллер,
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