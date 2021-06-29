Открыт механизм «паутины», уничтожающий вирусы

Обнаружен ранее неизвестный механизм, который действует как паутина, улавливая и убивая патогены, вроде гриппа или SARS-CoV-2. Соответствующие исследования провели иммунологи из Университета Макмастера.

Ученые обнаружили, что самые распространенные лейкоциты в организме человека (нейтрофилы) взрываются, когда связываются с такими патогенами, покрытыми антителами, и высвобождают ДНК за пределы клетки. При этом создается клубок, действующий как ловушка.

Это открытие технологии аэрозолей или спреев, которые могут помочь бороться с инфекциями до того, как они успеют закрепиться в организме.

«Вакцины могут производить эти антитела, которые присутствуют в наших легких, которые являются первым типом антител, обнаруживающим такие вирусы, как грипп или COVID-19, которые поражают наши легкие и дыхательные пути...