Создана маска для определения зараженного COVID

Специалисты Массачусетского технологического института (МИТ) вместе с учеными из Гарвардского университета разработали прототип маски, позволяющий определить, болеет ли надевший ее человек COVID-19.

Так, на внутренней стороне маски есть маленький одноразовый съемный датчик, который активируется по желанию пользователя.

Диагноз ставится примерно через 90 минут, а результаты отображаются только внутри маски, чтобы соблюдать конфиденциальность.

Ранее подобные чипы применялись для выявления вируса Эболы. Бактерия или вирус связывается со специальным генетическим переключателем на датчике, а он запускает выработку яркой субстанции (например, белка). Цвет указывает на наличие патогенного микроорганизма.