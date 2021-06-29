Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
Войти в почту

Создана маска для определения зараженного COVID

Диана Товсепова
1 час назад
Специалисты Массачусетского технологического института (МИТ) вместе с учеными из Гарвардского университета разработали прототип маски, позволяющий определить, болеет ли надевший ее человек COVID-19.
Создана маска для определения зараженного COVID
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Так, на внутренней стороне маски есть маленький одноразовый съемный датчик, который активируется по желанию пользователя.
Диагноз ставится примерно через 90 минут, а результаты отображаются только внутри маски, чтобы соблюдать конфиденциальность.
Ранее подобные чипы применялись для выявления вируса Эболы. Бактерия или вирус связывается со специальным генетическим переключателем на датчике, а он запускает выработку яркой субстанции (например, белка). Цвет указывает на наличие патогенного микроорганизма.
Датчик может быть вшит и на одежду, а также настроен на обнаружение других вирусов.
Коронавирус,Гарвардский университет,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители