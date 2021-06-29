Врач рассказала, кого госпитализируют с COVID-19

Врач-инфекционист, заведующая приемным отделением инфекционной службы ГКБ 40 (главного госпиталя Свердловской области) Юлия Москалева рассказала о состоянии 97 процентов попадающих с коронавирусом в инфекционное отделение россиян. Ее слова приводит Ura.ru.

Доктор утверждает, что в реанимацию переводят в основном пациентов без вакцинации. Она отметила, что люди массово отказываются делать прививки на протяжении шести месяцев.