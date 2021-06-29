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Врач рассказала, кого госпитализируют с COVID-19

Катерина Саломе
1 час назад
Врач-инфекционист, заведующая приемным отделением инфекционной службы ГКБ 40 (главного госпиталя Свердловской области) Юлия Москалева рассказала о состоянии 97 процентов попадающих с коронавирусом в инфекционное отделение россиян. Ее слова приводит Ura.ru.
Врач рассказала, кого госпитализируют с COVID-19
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Доктор утверждает, что в реанимацию переводят в основном пациентов без вакцинации. Она отметила, что люди массово отказываются делать прививки на протяжении шести месяцев.
«Стало больше поступать молодых людей трудоспособного возраста, так как они в первые волны переносили заболевания в легкой форме, следовательно, относились к нему поверхностно, и мы получили закономерную волну подъема»,
— резюмировала Москалева.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что Гинцбург призвал привиться легко перенесших COVID.
Коронавирус,РИА Ura.ru,
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