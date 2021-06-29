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Гинцбург призвал переболевших COVID-19 в легкой форме привиться

Катерина Саломе
1 час назад
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург утверждает, что факт того, что вы переболели коронавирусом не защитит вас от повторного инфицирования. В связи с этим эксперт призывает делать вакцинации. Об этом сообщает РИА Новости.
По мнению директора НИЦ, если люди не будут массово вакцинироваться, доля тяжелых и летальных случаев заболевания может вырасти до пяти-десяти процентов. Он также добавил, что на сегодняшний день порядка 90% новых случаев инфицирования в России приходятся на индийский штамм.
"Сейчас мы знаем, что наша страна обладает эффективной вакциной против COVID-19, это вакцина "Спутник V", которую надо максимально быстро и широко использовать, чтобы прекратить пандемию, во всяком случае на территории РФ, так как это заболевание очень коварное и просто переболеть в легкой форме - это не значит защититься от этого заболевания",
- сказал Гинцбург на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
По словам специалиста, в последнее время отмечается снижение эффективности "Спутника V" в отношении индийского штамма в 2,6 раза. Из-за активных мутаций COVID-19 необходимо прививаться каждые полгода даже тем, кто уже переболел, сообщает Telegram-канал @Lshot.
Коронавирус,Видео,Александр Гинцбург,РИА Новости,
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