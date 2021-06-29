По мнению директора НИЦ, если люди не будут массово вакцинироваться, доля тяжелых и летальных случаев заболевания может вырасти до пяти-десяти процентов. Он также добавил, что на сегодняшний день порядка 90% новых случаев инфицирования в России приходятся на индийский штамм.
По словам специалиста, в последнее время отмечается снижение эффективности "Спутника V" в отношении индийского штамма в 2,6 раза. Из-за активных мутаций COVID-19 необходимо прививаться каждые полгода даже тем, кто уже переболел, сообщает Telegram-канал @Lshot.