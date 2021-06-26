Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
Войти в почту

Хроники коронавируса: главные новости за 26 июня

Диана Товсепова
1 час назад
«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.
Хроники: "дельта" оказалась опаснее на открытом воздухе
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Иммунолог оценила рекомендации ВОЗ

Кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Ксения Бочарова оценила рекомендации ВОЗ о вакцинации граждан от коронавируса при любом уровне антител.
"Есть такие рекомендации. Вчера обсуждали это очень активно. И сказали о том, что есть определенные декретированные сроки, в которые мы прививаем пациентов. Раньше мы особо не обращали никогда (внимание) на уровень антител: если есть график, схема вакцинации - ее и придерживались", - сказала она РЕН.

Вакцинацию переболевших COVID-19 признали безопасной

Об этом заявил ТАСС доцент кафедры Инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н.И. Пирогова, кандидат медицинских наук, врач-инфекционист центра “Диавакс” Иван Коновалов.
Специалист отметил, что даже при наличии определенного уровня антител, вакцина способна сформировать иммунитет к заболеванию. В частности, это касается и тех людей, кто перенес коронавирусную инфекцию бессимптомно.

ВОЗ: индийский штамм заразен на открытом воздухе

Об этом заявил ТАСС доцент кафедры Инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н.И. Пирогова, кандидат медицинских наук, врач-инфекционист центра “Диавакс” Иван Коновалов.
Специалист отметил, что даже при наличии определенного уровня антител, вакцина способна сформировать иммунитет к заболеванию. В частности, это касается и тех людей, кто перенес коронавирусную инфекцию бессимптомно.
Коронавирус,Иван Коновалов,ВОЗ,ИТАР-ТАСС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители