Хроники: "дельта" оказалась опаснее на открытом воздухе

«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.

Кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Ксения Бочарова оценила рекомендации ВОЗ о вакцинации граждан от коронавируса при любом уровне антител.

"Есть такие рекомендации. Вчера обсуждали это очень активно. И сказали о том, что есть определенные декретированные сроки, в которые мы прививаем пациентов. Раньше мы особо не обращали никогда (внимание) на уровень антител: если есть график, схема вакцинации - ее и придерживались", - сказала она РЕН.

Об этом заявил ТАСС доцент кафедры Инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н.И. Пирогова, кандидат медицинских наук, врач-инфекционист центра “Диавакс” Иван Коновалов

Специалист отметил, что даже при наличии определенного уровня антител, вакцина способна сформировать иммунитет к заболеванию. В частности, это касается и тех людей, кто перенес коронавирусную инфекцию бессимптомно.

Об этом заявил ТАСС доцент кафедры Инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н.И. Пирогова, кандидат медицинских наук, врач-инфекционист центра “Диавакс” Иван Коновалов.