Вакцинацию переболевших COVID-19 признали безопасной

Об этом заявил ТАСС доцент кафедры Инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н.И. Пирогова, кандидат медицинских наук, врач-инфекционист центра “Диавакс” Иван Коновалов
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Специалист отметил, что даже при наличии определенного уровня антител, вакцина способна сформировать иммунитет к заболеванию. В частности, это касается и тех людей, кто перенес коронавирусную инфекцию бессимптомно.
Вакцинация лиц, перенесших заболевание без симптомов, безопасна и формирует защиту против инфекции,
Эксперт считает, что проводить какие-либо тесты для определения количества антител в организме нет никакой необходимости, приводя в пример опыт вакцинации от гриппа:
...Перед ней совершенно не требуется оценивать уровни антител к различным штаммам вирусов гриппа, неважно, болел ли человек гриппом в предыдущий сезон или нет - он просто прививается и с высокой долей вероятностью оказывается защищен на будущие 6-12 месяцев.
Если же человек хочет понять, болел ли он коронавирусом или нет, по мнению Коновалова, следует провести лабораторные тесты. При этом их результаты верно интерпретированы могут быть только врачом, подчеркнул эксперт.