Вакцинацию переболевших COVID-19 признали безопасной

Об этом заявил ТАСС доцент кафедры Инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н.И. Пирогова, кандидат медицинских наук, врач-инфекционист центра “Диавакс” Иван Коновалов

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Специалист отметил, что даже при наличии определенного уровня антител, вакцина способна сформировать иммунитет к заболеванию. В частности, это касается и тех людей, кто перенес коронавирусную инфекцию бессимптомно.

Вакцинация лиц, перенесших заболевание без симптомов, безопасна и формирует защиту против инфекции,

— считает Коновалов.

Эксперт считает, что проводить какие-либо тесты для определения количества антител в организме нет никакой необходимости, приводя в пример опыт вакцинации от гриппа:

...Перед ней совершенно не требуется оценивать уровни антител к различным штаммам вирусов гриппа, неважно, болел ли человек гриппом в предыдущий сезон или нет - он просто прививается и с высокой долей вероятностью оказывается защищен на будущие 6-12 месяцев.