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Вакцинацию переболевших COVID-19 считают безопасной

Александра Нечаева
26 минут назад
Об этом заявил ТАСС доцент кафедры Инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н.И. Пирогова, кандидат медицинских наук, врач-инфекционист центра “Диавакс” Иван Коновалов.
Вакцинацию переболевших COVID-19 признали безопасной
Фото: DepositphotosDepositphotos
Специалист отметил, что даже при наличии определенного уровня антител, вакцина способна сформировать иммунитет к заболеванию. В частности, это касается и тех людей, кто перенес коронавирусную инфекцию бессимптомно.
Вакцинация лиц, перенесших заболевание без симптомов, безопасна и формирует защиту против инфекции,
— считает Коновалов.
Эксперт считает, что проводить какие-либо тесты для определения количества антител в организме нет никакой необходимости, приводя в пример опыт вакцинации от гриппа:
...Перед ней совершенно не требуется оценивать уровни антител к различным штаммам вирусов гриппа, неважно, болел ли человек гриппом в предыдущий сезон или нет - он просто прививается и с высокой долей вероятностью оказывается защищен на будущие 6-12 месяцев.
Если же человек хочет понять, болел ли он коронавирусом или нет, по мнению Коновалова, следует провести лабораторные тесты. При этом их результаты верно интерпретированы могут быть только врачом, подчеркнул эксперт.
Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что россияне смогут привиться с любым уровнем антител.
Новости,Иван Коновалов,ИТАР-ТАСС,
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