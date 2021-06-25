В РФ выявлен первый случай заражения «дельта плюс»

«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.

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Руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора , доктор биологических наук Александр Семенов рассказал, что россияне смогут привиться с любым уровнем антител.

Врач-инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков заявил, что в текущей эпидемиологической обстановке случай заболевания новым штаммом COVID-19 "дельта плюс" может привести к огромной волне заболеваемости через два месяца.

Кристина живет в Подмосковье, но заразилась коронавирусом во время своего путешествия по Казани. Сначала почувствовала легкое недомогание и списала на простуду. Но, вернувшись домой, лучше себя не почувствовала.

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Последние исследования показывают, что вакцинация остаётся эффективной против вируса COVID-19 независимо от пола человека, его возраста, расы и этнической принадлежности. Тем не менее, больше половины испытуемых отмечают побочные эффекты после уколов двухдозовой вакцины, и что именно этот эффект даёт уверенность в действии вакцины на организм.