В РФ выявлен первый случай заражения «дельта плюс»

Кристина живет в Подмосковье, но заразилась коронавирусом во время своего путешествия по Казани. Сначала почувствовала легкое недомогание и списала на простуду. Но, вернувшись домой, лучше себя не почувствовала.
Последние исследования показывают, что вакцинация остаётся эффективной против вируса COVID-19 независимо от пола человека, его возраста, расы и этнической принадлежности. Тем не менее, больше половины испытуемых отмечают побочные эффекты после уколов двухдозовой вакцины, и что именно этот эффект даёт уверенность в действии вакцины на организм.