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Хроники коронавируса: главные новости за 25 июня

Мария Грибова
2 часа назад
«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.
В РФ выявлен первый случай заражения «дельта плюс»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Россияне смогут привиться с любым уровнем антител

Руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов рассказал, что россияне смогут привиться с любым уровнем антител.

Россиянам предрекли волну заражений "дельта плюс"

Врач-инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков заявил, что в текущей эпидемиологической обстановке случай заболевания новым штаммом COVID-19 "дельта плюс" может привести к огромной волне заболеваемости через два месяца.

"Организм сошел с ума и пытался убить сам себя"

Кристина живет в Подмосковье, но заразилась коронавирусом во время своего путешествия по Казани. Сначала почувствовала легкое недомогание и списала на простуду. Но, вернувшись домой, лучше себя не почувствовала.

Что происходит с организмом при вакцинации

Depositphotos
Последние исследования показывают, что вакцинация остаётся эффективной против вируса COVID-19 независимо от пола человека, его возраста, расы и этнической принадлежности. Тем не менее, больше половины испытуемых отмечают побочные эффекты после уколов двухдозовой вакцины, и что именно этот эффект даёт уверенность в действии вакцины на организм.

В России выявлен первый случай заражения «дельта плюс»

В России выявлен первый случай заражения штаммом коронавируса «дельта плюс». Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на замдиректора НИИ гриппа имени Смородинцева по научной работе Дарья Даниленко.
Коронавирус,Евгений Тимаков,Александр Семенов,Роспотребнадзор,РИА Новости,
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