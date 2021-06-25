Последние исследования показывают, что вакцинация остаётся эффективной против вируса COVID-19 независимо от пола человека, его возраста, расы и этнической принадлежности. Тем не менее, больше половины испытуемых отмечают побочные эффекты после уколов двухдозовой вакцины, и что именно этот эффект даёт уверенность в действии вакцины на организм.

эксперт телеканала «Доктор» врач-терапевт Александр Лаврищев. Так что значат побочные эффекты, и может ли их отсутствие после вакцинации от COVID-19 сказать, что человек всё ещё защищён? На эти и другие вопросы ответит

Первая прививка

Первая прививка помогает организму распознать вирус и подготовить иммунную систему, а вторая прививка усиливает иммунный ответ, что помогает телу быть ещё более подготовленным к борьбе с инфекцией. После первого укола организму может потребоваться до 2-3 недель, чтобы запустить механизмы иммунной защиты. Это значит, что в это время человек может заболеть (заразиться), поэтому так важно продолжать носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Среди самых распространённых побочных эффектов после первой вакцины – это ощущение тяжести или боль в той руке, в которую была сделана инъекция, головная или мышечная боль, боль в суставах и подъем температуры тела, озноб.

Важно отметить, что, несмотря на побочные эффекты после первой дозы, человеку обязательно необходимо принять вторую и завершить процесс вакцинации. Полный курс даст ещё лучшую защиту от вируса.

Вторая прививка

Второй укол двухдозовой вакцины может вызывать несколько больше побочных эффектов (но это вовсе не обязательно), потому что первая доза только подготовила организм к нему. После первого укола в организме накапливается популяция В-клеток памяти, которые затем долгое время образуют резервную систему иммунитета на случай, если по какой-то причине антитела не будут работать.

К списку побочных эффектов после первой вакцины могут добавиться такие симптомы как сильная усталость, мышечные боли, тошнота или рвота.

Побочные эффекты после вакцинации показывают, что вакцина работает - она «учит» иммунную систему организма человека, как защитить себя от болезни. Но побочные эффекты гораздо менее серьезны, чем заражение коронавирусом и его осложнения. Важно отметить, что побочные эффекты разных вакцин против COVID-19 в целом одинаковы и должны длиться всего день-два. И они легко лечатся.

Если же побочные эффекты не проявляются ни после первого, ни после второго укола, это не значит, что вакцина «не работает». У иммунной системы каждого отдельного человека есть свои особенности, которые могут влиять на общее состояние после вакцинации.

Хотя исследования не до конца отвечают на вопрос, почему только некоторые люди имеют побочные эффекты от вакцины COVID-19, эпидемиологические данные указывают на важные тенденции: у женщин, как правило, более сильный иммунный ответ, чем у мужчин, а молодые люди, как правило, реагируют на прививку хуже, чем пожилые люди.