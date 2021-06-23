COVID-19 оказался способен проникать в семенники

Ученые из Техасского университета выявили последствие перенесенного коронавируса, которое встречается только у мужчин. Об этом сообщает Express.

Исследователи выяснили, что коронавирус может поражать семенники инфицированного человека. Ученые выяснили это после опытов на хомяках. Они также добавили, что медики сталкивались со случаями, когда мужчины, перенесшие COVID-19, жаловались на боль в паху и на снижение тестостерона.