COVID-19 оказался способен проникать в семенники

Исследователи выяснили, что коронавирус может поражать семенники инфицированного человека. Ученые выяснили это после опытов на хомяках. Они также добавили, что медики сталкивались со случаями, когда мужчины, перенесшие COVID-19, жаловались на боль в паху и на снижение тестостерона.
Ученые обнаружили вирус в семенниках всех хомяков спустя неделю после инфицирования, но после этого периода его концентрация уменьшалась. Они предполагают, что такое может наблюдаться у мужчин, перенесших коронавирус в легкой форме.