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Обнаружено последствие COVID-19, встречающееся только у мужчин

Елизавета Назарова
3 часа назад
Ученые из Техасского университета выявили последствие перенесенного коронавируса, которое встречается только у мужчин. Об этом сообщает Express.
COVID-19 оказался способен проникать в семенники
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Исследователи выяснили, что коронавирус может поражать семенники инфицированного человека. Ученые выяснили это после опытов на хомяках. Они также добавили, что медики сталкивались со случаями, когда мужчины, перенесшие COVID-19, жаловались на боль в паху и на снижение тестостерона.
Ученые обнаружили вирус в семенниках всех хомяков спустя неделю после инфицирования, но после этого периода его концентрация уменьшалась. Они предполагают, что такое может наблюдаться у мужчин, перенесших коронавирус в легкой форме.
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