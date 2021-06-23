Новейший индийский штамм оказался молниеносно заразен

В Индии сообщили, что новейший штамм коронавируса «дельта-плюс» оказался молниеносно заразным. Об этом сообщает India Today со ссылкой на директора Всеиндийского института медицинских наук Рандипа Гулерия.

Он рассказал, что заразиться новым штаммом можно даже если человек просто пройдет мимо инфицированного без маски. Врачи также выразили обеспокоенность того, что «дельта-плюс» обходит антитела и заражает человека, если они у него есть в большом количестве.