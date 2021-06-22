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Хроники коронавируса: главные новости за 22 июня

Анна Арсеньева
22 июня 2021
«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.
Хроники коронавируса: раскрыт срок действия вакцины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Врачи раскрыли срок действия вакцины "Спутник V"

Представитель НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи назвал минимальный срок сохранения иммунитета после прививки отечественной вакциной «Спутник V».

Симптом COVID-19, который проявляется только у вакцинированных

Британские исследователи выявили признак заражения коронавирусом, который встречается только у привитых.

Назван срок действия статуса "переболевший COVID-19"

Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, сколько времени действителен статус "переболевшего COVID-19".

Врач рассказал, кто чаще заражается COVID-19

Главный внештатный специалист-эндокринолог депздрава Москвы Михаил Анциферов рассказал, что больные сахарным диабетом в два-три раза чаще заражаются коронавирусом.

«На грабли наступаем»: вирусолог осудил полеты в Турцию

Руководитель Международного научно-образовательного центра биологической безопасности Дальневосточного федерального университета Михаил Щелканов прокомментировал возобновление авиасообщения с Турцией.
Коронавирус,Михаил Анциферов,Анастасия Ракова,
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