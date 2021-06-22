Симптом COVID-19, который проявляется только у вакцинированных

Британские исследователи выявили признак заражения коронавирусом, который встречается только у привитых. Об этом сообщает Express.

По данным ZOE COVID Symptom Study — крупнейшего в мире исследования COVID-19 и приложения для отслеживания симптомов, — у вакцинированных инфекция проявляется через частое чихание.

"Хотя многие люди, заболевшие COVID-19, могут чихать, это не стопроцентный симптом. Это достаточно частое явление, особенно в теплое время года", — добавили исследователи.

Поэтому, если вы прошли вакцинацию и заметили участившееся чихание, то скорее всего дело не в аллергии.