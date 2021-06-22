Симптом COVID-19, который проявляется только у вакцинированных

Британские исследователи выявили признак заражения коронавирусом, который встречается только у привитых. Об этом сообщает Express.
По данным ZOE COVID Symptom Study — крупнейшего в мире исследования COVID-19 и приложения для отслеживания симптомов, — у вакцинированных инфекция проявляется через частое чихание.
"Хотя многие люди, заболевшие COVID-19, могут чихать, это не стопроцентный симптом. Это достаточно частое явление, особенно в теплое время года", — добавили исследователи.
Поэтому, если вы прошли вакцинацию и заметили участившееся чихание, то скорее всего дело не в аллергии.
"Если вы сделали прививку и начали много чихать без причин, нужно оставаться дома и сдать тест на COVID-19, особенно если вы живете или работаете с людьми, которые подвержены высокому риску заражения", — подытожили авторы исследования.