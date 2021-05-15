Почему задерживать дыхание рядом с чихающим бесполезно

Многие люди убеждены, что, задержав дыхание рядом с чихающим или кашляющим человеком, можно избежать заражения. Данное мнение стало особенно распространенно с началом пандемии коронавируса. Но так ли это на самом деле? Выяснял "Рамблер".

Эксперты спешат огорчить тех, кто привык задерживать дыхание рядом с больным человеком. Рано или поздно вы все равно вдохнете микрочастицы, распыленные в воздухе. Вдобавок к этому, вдох будет более глубоким. Следовательно, задерживать дыхание – абсолютно бессмысленно.

Самый оптимальный вариант в данной ситуации – отвернуться от человека или закрыться.