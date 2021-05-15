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Почему задерживать дыхание рядом с чихающим бесполезно

Мира Маркина
6 часов назад
Многие люди убеждены, что, задержав дыхание рядом с чихающим или кашляющим человеком, можно избежать заражения. Данное мнение стало особенно распространенно с началом пандемии коронавируса. Но так ли это на самом деле? Выяснял "Рамблер".
Почему задерживать дыхание рядом с чихающим бесполезно
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Эксперты спешат огорчить тех, кто привык задерживать дыхание рядом с больным человеком. Рано или поздно вы все равно вдохнете микрочастицы, распыленные в воздухе. Вдобавок к этому, вдох будет более глубоким. Следовательно, задерживать дыхание – абсолютно бессмысленно.
Самый оптимальный вариант в данной ситуации – отвернуться от человека или закрыться.
Однако, чтобы не быть разносчиком инфекции, а также не рисковать своим здоровьем, медики по-прежнему настоятельно рекомендуют носить защитные маски в общественных местах. Они помогут предотвратить распространение вируса от больного человека здоровому.
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