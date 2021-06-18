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Названа причина отказа от второй дозы вакцины

Мария Грибова
2 часа назад
Вторую дозу вакцины от коронавируса не нужно вводить тем, кто заболел после первой прививки. Об этом этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Названа причина отказа от второй дозы вакцины
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Также эксперты заявили об отсутствии необходимости сдавать какие-либо анализы перед вакцинацией. Главный критерий — хорошее самочувствие. Затем у пациентов будут проверять давление, температуру и состояние слизистых носа и горла.
Коронавирус,Роспотребнадзор,
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