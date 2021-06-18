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Врач рассказал о вакцинации для тех, кто собирается в отпуск

Даня Виттиг
1 час назад
Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников сообщил, что вакцинироваться от коронавируса обеими дозами нежно перед отъездом в отпуск. Об этом сообщают РИА Новости.
Врач рассказал о вакцинации для тех, кто собирается в отпуск
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
"Как правило, люди планируют отпуск заранее, поэтому вакцинацию я советую обязательно поставить в план подготовки отдыха. Чтобы прививка была эффективна, необходимо сделать обе дозы до отъезда", - рассказал Тяжельников.
Дело в том, что устойчивый иммунитет формируются не сразу, а через некоторое время после введения второго компонента, и на этапе между двумя дозами есть риск заразиться.
"Уезжать в отпуск без вакцинации – это большой риск при напряженной эпидемиологической обстановке. После второй прививки так же, как и после первой, в небольшом количестве случаев может наблюдаться повышенная температура в течение одного-двух дней. Конечно, эти дни лучше провести дома, но в целом после прививки можно вести обычный образ в жизни, в том числе уезжать в отпуск. Делать тест после вакцины на антитела не нужно", - добавил врач.
Коронавирус,Андрей Тяжельников,
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