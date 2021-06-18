Врач рассказал о вакцинации для тех, кто собирается в отпуск

"Как правило, люди планируют отпуск заранее, поэтому вакцинацию я советую обязательно поставить в план подготовки отдыха. Чтобы прививка была эффективна, необходимо сделать обе дозы до отъезда", - рассказал Тяжельников.
"Уезжать в отпуск без вакцинации – это большой риск при напряженной эпидемиологической обстановке. После второй прививки так же, как и после первой, в небольшом количестве случаев может наблюдаться повышенная температура в течение одного-двух дней. Конечно, эти дни лучше провести дома, но в целом после прививки можно вести обычный образ в жизни, в том числе уезжать в отпуск. Делать тест после вакцины на антитела не нужно", - добавил врач.