Врачи скорой помощи пошли на отчаянные меры

Во Владимире бригада скорой помощи привезла пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию к зданию областного правительства из-за нехватки мест в больницах. Об этом сообщает издание «7×7» со ссылкой на фельдшера Анну Митюкову.

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Девушка опубликовала в Instagram несколько видеозаписей о случившемся:

"Ситуация, когда у пациента сатурация 50, на кислороде, дай бог, 80, у него низкое давление но во Владимире и во Владимирской области нет свободных ренимационных коек для нашего пациента. Зато по телевизору все прекрасно".

Митюкова рассказала, что мужчина с подозрением на COVID-19 находился в состоянии средней степени тяжести: у него были низкие давление и сатурация, а также не работало одно легкое и больной не мог самостоятельно дышать.

По ее словам, старший врач смены предложил бригаде отвезти мужчину в больницу 6 в городском микрорайоне Юрьевец и подождать, когда в учреждении освободится место или больному полегчает.

После этого бригада скорой поехала к зданию правительства Владимирской области и включила мигалки. По словам Митюковой, это решение медики согласовали с пациентом.