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Врачи скорой помощи пошли на отчаянные меры

Мария Грибова
1 час назад
Во Владимире бригада скорой помощи привезла пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию к зданию областного правительства из-за нехватки мест в больницах. Об этом сообщает издание «7×7» со ссылкой на фельдшера Анну Митюкову.
Врачи скорой помощи пошли на отчаянные меры
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Девушка опубликовала в Instagram несколько видеозаписей о случившемся:
"Ситуация, когда у пациента сатурация 50, на кислороде, дай бог, 80, у него низкое давление но во Владимире и во Владимирской области нет свободных ренимационных коек для нашего пациента. Зато по телевизору все прекрасно".
Митюкова рассказала, что мужчина с подозрением на COVID-19 находился в состоянии средней степени тяжести: у него были низкие давление и сатурация, а также не работало одно легкое и больной не мог самостоятельно дышать.
По ее словам, старший врач смены предложил бригаде отвезти мужчину в больницу 6 в городском микрорайоне Юрьевец и подождать, когда в учреждении освободится место или больному полегчает.
После этого бригада скорой поехала к зданию правительства Владимирской области и включила мигалки. По словам Митюковой, это решение медики согласовали с пациентом.
Только после приезда журналистов, место все же нашлось. В другом городе — в 130 километрах от Владимира.
Ранее "Рамблер" писал о том, что смертность от COVID-19 достигла отметку 4 миллиона.
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