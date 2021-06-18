Смертность от COVID-19 достигла отметки в 4 млн

Смертность от коронавируса в мире преодолела отметку в 4 млн человек. Об этом сообщило агентство Reuters. По его данным, число погибших от COVID-19 достигло 2 млн человек через год после начала пандемии, следующие полгода добавили еще 2 млн.

Число новых случаев заболевания и смертей уменьшилось в США и Великобритании, однако это не добавляет оптимизма. Некоторые страны до сих пор испытывают нехватку вакцин, а новый штамм коронавируса, выявленный к конце прошлого года в Индии, становится распространяется по всему миру.

Около 50% смертей по всему миру делится на пять крупнейших стран — США, Бразилия, Индия, Россия и Мексика. Перу, Венгрия, Босния, Чехия и Гибралтар имеют самые высокие показатели смертности с поправкой на численность населения.

Эксперты в области здравоохранения уверены, что официальное число погибших во всем мире недооценивается, а ВОЗ оценила число погибших гораздо выше.

«Главная проблема в Северной и Южной Америке — это доступ к вакцинам, а не принятие вакцин», — заявила директор Панамериканской организации здравоохранения Карисса Этьен, призвав страны-доноры как можно скорее прислать дозы вакцин.