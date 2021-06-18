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Заразность индийского штамма коронавируса объяснили

Даня Виттиг
3 часа назад
Председатель основанной в 1947 году Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери объяснил высокий риск заразиться штаммом из Индии.
Заразность индийского штамма коронавируса объяснили
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Индийский штамм коронавируса быстрее обычного вызывает высокую вирусную нагрузку в горле. Поэтому люди, инфицированные дельта-вариантом, могут заражать других, не зная, что заражены сами.
Монтгомери подчеркнул, что из-за быстрого распространения этой мутации вируса необходимо ускорить вакцинацию, а также продолжать носить маски в общественном транспорте, магазинах и других закрытых помещениях. При этом Монтгомери считает, что это должны быть респираторные маски класса FFP2, а не стандартные медицинские маски.
В той же публикации сообщается, что в Германии более 6,2 процента пациентов заражены именно штаммом дельта-вариантом.
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