Заразность индийского штамма коронавируса объяснили

Председатель основанной в 1947 году Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери объяснил высокий риск заразиться штаммом из Индии.

Индийский штамм коронавируса быстрее обычного вызывает высокую вирусную нагрузку в горле. Поэтому люди, инфицированные дельта-вариантом, могут заражать других, не зная, что заражены сами.

Монтгомери подчеркнул, что из-за быстрого распространения этой мутации вируса необходимо ускорить вакцинацию, а также продолжать носить маски в общественном транспорте, магазинах и других закрытых помещениях. При этом Монтгомери считает, что это должны быть респираторные маски класса FFP2, а не стандартные медицинские маски.