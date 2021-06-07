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Индийский штамм COVID-19 опаснее британского

Стелла Шмель
5 часов назад
Индийский штамм коронавируса оказался заразнее британского на 40%. В то же время оказалось, что те, кто получил две дозы вакцины, должны быть в равной мере защищены от любого опасного варианта SARS-CoV-2. Об этом говорится в пресс-релизе на MedicalXpress.
Согласно информации Министерства здравоохранения Англии, дельта-вариант SARS-CoV-2 (он же индийский штамм коронавируса) в настоящее время является доминирующим штаммом в Великобритании. Оказалось, что из-за него могут быть продлены коронавирусные ограничения.
Специалисты подвердили, что двойная вакцинация защищает одинаково как от британского, как и от индийского штамма, при этом одна доза вакцины не так эффективна против индийского штамма.
Коронавирус,Видео,Роспотребнадзор,
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