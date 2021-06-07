Индийский штамм COVID-19 опаснее британского

Индийский штамм коронавируса оказался заразнее британского на 40%. В то же время оказалось, что те, кто получил две дозы вакцины, должны быть в равной мере защищены от любого опасного варианта SARS-CoV-2. Об этом говорится в пресс-релизе на MedicalXpress.

Согласно информации Министерства здравоохранения Англии, дельта-вариант SARS-CoV-2 (он же индийский штамм коронавируса) в настоящее время является доминирующим штаммом в Великобритании. Оказалось, что из-за него могут быть продлены коронавирусные ограничения.