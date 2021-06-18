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В России разработают жвачку от коронавируса

Даня Виттиг
3 часа назад
Центральный научно-исследовательский институт Минобороны начал разработку лекарства против коронавируса в виде жевательной резинки. Об этом сообщает РБК, а позже директор ЦНИИ полковник Сергей Борисевич подтвердил информацию.
В России разработают жвачку от коронавируса
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
«Да, работы в данном направлении ведутся», — сказал Борисевич.
Работу ведет 48-й ЦНИИ Минобороны, который ранее совместно с Центром имени Гамалеи участвовал в создании вакцины «Спутник V». Источник в ведомстве уточнил, что мукозальную вакцину против COVID-19 разрабатывают в виде жевательных таблеток и пастилы.
«После испытаний препарат будет включаться в различные схемы лечения и профилактики коронавирусной инфекции», — пояснил собеседник.
В стране доступны четыре препарата для вакцинации. Первым регистрацию получил препарат «Спутник V», затем — «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и однокомпонентная «Спутник Лайт».
Ранее "Рамблер" сообщал, что думают россияне о вакцинации.
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