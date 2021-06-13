«Третья волна началась»: индийский штамм уже может быть в РФ

Интернет-портал BFM.ru провел исследование , в ходе которого обнаружились тревожные факты. Расшифровкой генома (то есть секвенированием) вируса занимаются лаборатории и институты, которые загружают результаты в международную базу GISAID. Такая система позволяет ученым следить за процессом мутации.

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Согласно данным этой базы, в марте среди сиквенсов коронавируса, загруженных российскими лабораториями, к индийскому штамму (или варианту «Дельта») относились менее 10% образцов. Но к концу апреля доля «Дельты» в сиквенсах из России выросла до 20%. А в первую неделю июня уже пятьдесят семь процентов всех секвенирований, сделанных в России, обнаруживали один результат — вариант «Дельта».

Эти данные прокомментировал профессор Сколковского института науки и технологий Дмитрий Кулиш.

«Я не подвергаю сомнению данные коллег из Nextstrain. Скорее всего, они достойны уважения, и они, скорее всего, за базар отвечают. Это правда, что «Дельта» крайне опасен, это правда, что «Дельта» распространяется по всему миру, и вполне вероятно, что «Дельта» уже проник в Россию. Это еще одно указание на то, что всем россиянам надо срочно бежать вакцинироваться, шуточки закончились, и начинается новый виток. Тем не менее я хочу также встать на защиту Роспотребнадзора. Роспотребнадзор — это профессиональная правительственная организация, которая обязана перед россиянами пользоваться только научными, доказанными данными. Судя по всему, те данные, которые есть у Роспотребнадзора, пока не показали никаких штаммов. Я абсолютно убежден, что когда Роспотребнадзор получит их, он честно скажет: да, аврал, тревога, «Дельта» у нас тут, спасаемся».

Роспотребнадзор отреагировал на запрос о результатах секвенирования генома коронавируса следующим сообщением: «Пока говорить о значении роста или падения какого-то варианта в популяции рано. Ситуация находится под строгим контролем Роспотребнадзора».

Михаил Каган , заслуженный врач России и ведущий научный редактор портала Vrachu.ru, объяснил, в чем заключается угроза индийского штамма.

«Третья волна началась — никакого сомнения в этом нет. Движущей силой третьей волны является мутантные штаммы. В целом, они отличаются более высокой заразностью. И некоторые из них отличаются тем, что они способны в определенной степени избегать иммунитета к классическому штамму. Какие конкретно штаммы преобладают в России из мутантных? Мне сложно об этом судить, потому что я не знаю, насколько все-таки полная выборка идет по регионам. Россия все-таки очень большая страна. Сложно репрезентативность этой выборки оценивать. Например, индийский штамм обладает большим репродуктивным числом, то есть большой заразностью. При индийском штамме один человек заражает примерно шесть. Это очень высоко. При таком уровне заразности, если в России преобладает сейчас индийский штамм, можно ожидать очень быстрый, взрывной рост заболеваемости, так как чувствительных людей все-таки много».