Ученые разгадали причину смертоносности коронавируса

Ученые Брукхейвенской национальной лаборатории Министерства энергетики США опубликовали модель белка, расположенного на поверхности коронавируса. Именно он взаимодействует с клетками человека. Благодаря этому они выяснили, почему коронавирус такой смертоносный. Соответствующее исследование опубликовано в Nature Communications.

Выяснилось, что на внешней поверхности вируса располагается белок белок оболочки Е. Он и шиповый белок помогает вирусу проникать в клетку и быстро распространяться. Он также помогает вирусу передаваться в другие клетки. Ученые думают, что он делает это с помощью связывания с поверхностными белками PALS1. Вирус ослабляет межклеточные связи, чтобы через легкие попадать в кровоток и заражать другие органы.