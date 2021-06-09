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Ученые разгадали причину смертоносности коронавируса

Елизавета Назарова
3 часа назад
Ученые Брукхейвенской национальной лаборатории Министерства энергетики США опубликовали модель белка, расположенного на поверхности коронавируса. Именно он взаимодействует с клетками человека. Благодаря этому они выяснили, почему коронавирус такой смертоносный. Соответствующее исследование опубликовано в Nature Communications.
Ученые разгадали причину смертоносности коронавируса
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Выяснилось, что на внешней поверхности вируса располагается белок белок оболочки Е. Он и шиповый белок помогает вирусу проникать в клетку и быстро распространяться. Он также помогает вирусу передаваться в другие клетки. Ученые думают, что он делает это с помощью связывания с поверхностными белками PALS1. Вирус ослабляет межклеточные связи, чтобы через легкие попадать в кровоток и заражать другие органы.
Вирус нарушает контакт между клетками, поэтому они высвобождают цитокины. Такой иммунный ответ, как правило, усугубляет ситуацию, так как вызывает воспаление — цитокиновый шторм и острый респираторный дистресс-синдром.
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