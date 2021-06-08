Хроники: почему место вакцинации притягивает металл

"Рамблер" собрал самые важные новости о коронавирусе за день.

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко предостерёг россиян от использования народных средств при лечении коронавируса, пишут «Народные новости».

Как рассказал врач, советы по лечению серьёзных болезней из интернета несут больше вреда, чем пользы. По его словам, в сети некоторые советуют принимать раствор соды и перекиси для лечения COVID-19.

У SARS-CoV-2 есть генетический след, которым не обладает естественный коронавирус. Об этом говорится в статье доктора Стивена Куэя и профессор физики Калифорнийского университета в Беркли Ричарда Мюллера, опубликованной в газете The Wall Street Journal.

Ученые нашли у нового коронавируса последовательность геномов в комбинации CGG-CGG. Генетики часто используют ее для усиления заразности и летальности вирусов. Это своего рода сигнал о том, что вставка сделана в лаборатории, говорится в статье.

В Сети давно обсуждают то, что у вакцинированных людей металл примагничивается к месту вакцинации. Многие высказывают теорию о чипировании. Однако ученые объяснили, что на самом деле это происходит из-за электричества в человеческом теле. Об этом рассказал руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Бутенко в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Так, в соцсетях появились ролики, на которых к месту вакцинации прилипает монетка. По мнению Бутенко, у некоторых людей есть способность удерживать металлические предметы.

Продолжаем нашу совместную рубрику с Департаментом здравоохранения Москвы. Сегодня на вопросы читателей о коронавирусной инфекции отвечает врач общей практики городской поликлиники 220 Александр Королев

"Во-первых, риск выше у тех, кто чаще общается с большим количеством людей, так как у них больше возможностей встретиться с возбудителем заболевания. Это работники сферы услуг, торговли, учителя, врачи и другие".

В начале июня эксперты платформы «Яндекс.Кью» провели исследование информационного пространства, в ходе которого выяснили наиболее расхожие мифы по поводу коронавирусной инфекции.