Учителям по ошибке ввели шесть доз вакцины

«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.

В Испании педагоги школы привились 4 июня. Каждому из них по ошибке ввели по целой ампуле вакцины, которая рассчитана на шесть доз.

Индийский штамм коронавируса оказался заразнее британского на 40%. В то же время оказалось, что те, кто получил две дозы вакцины, должны быть в равной мере защищены от любого опасного варианта SARS-CoV-2.

Кадр из видео

В Китае местные жители устроили давку в очереди на вакцинацию от коронавируса. Видео прислал "Рамблеру" россиянин, живущий в Гуанчжоу.

Поездки в Азербайджан станут доступны из России вновь. с 10 июня в страну будет разрешен въезд переболевших коронавирусом или вакцинированным от него. Помимо этого нужно будет предоставить отрицательный ПЦР-тест.