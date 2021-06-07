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Хроники коронавируса: главные новости за 7 июня

Анна Арсеньева
1 час назад
«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.
Учителям по ошибке ввели шесть доз вакцины
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Учителям по ошибке ввели шесть доз вакцины Pfizer

В Испании педагоги школы привились 4 июня. Каждому из них по ошибке ввели по целой ампуле вакцины, которая рассчитана на шесть доз.

Индийский штамм COVID-19 опаснее британского

Индийский штамм коронавируса оказался заразнее британского на 40%. В то же время оказалось, что те, кто получил две дозы вакцины, должны быть в равной мере защищены от любого опасного варианта SARS-CoV-2.

В Китае устроили давку из-за вакцины от COVID-19

Кадр из видео
В Китае местные жители устроили давку в очереди на вакцинацию от коронавируса. Видео прислал "Рамблеру" россиянин, живущий в Гуанчжоу.

Азербайджан откроется для россиян с одним условием

Поездки в Азербайджан станут доступны из России вновь. с 10 июня в страну будет разрешен въезд переболевших коронавирусом или вакцинированным от него. Помимо этого нужно будет предоставить отрицательный ПЦР-тест.

Испания открылась для вакцинированных туристов

С 7 июня Испания открыла границы для туристов, привитых от коронавируса, и разрешила швартовку круизных лайнеров в своих портах.
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