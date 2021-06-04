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Выявлено три штамма коронавируса, поражающие вакцинированных людей

Диана Товсепова
3 часа назад
Три штамма нового коронавируса, которые поразили уже прошедших вакцинацию людей, выявили врачи в Индии. Об этом сообщают индийские СМИ со ссылкой на исследование института медицинских наук в Дели и Института геномики и интегративной биологии.
Выявлены штаммы COVID-19, которые не берут вакцины
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Ученые уточнили, что всего в Индии выявили 63 случая так называемой прорывной инфекции. 36 человек из них прошли полный курс вакцинации, а остальные 27 — получили только первую дозу вакцины.
Указывается также, что это пациенты были в возрасте21 до 92 лет, но получали разные вакцины ( десять человек — Covishield, а 53 — Covaxi).
"B.1.617.2 оказался преобладающей линией с 23 образцами, из которых 12 были полностью вакцинированы, а 11 — частично вакцинированы. Четыре образца и один образец были отнесены к линиям B.1.617.1 и B.1.1.7 соответственно", — отмечается в отчете об исследовании.
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