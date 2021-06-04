Выявлены штаммы COVID-19, которые не берут вакцины

Три штамма нового коронавируса, которые поразили уже прошедших вакцинацию людей, выявили врачи в Индии. Об этом сообщают индийские СМИ со ссылкой на исследование института медицинских наук в Дели и Института геномики и интегративной биологии.

Ученые уточнили, что всего в Индии выявили 63 случая так называемой прорывной инфекции. 36 человек из них прошли полный курс вакцинации, а остальные 27 — получили только первую дозу вакцины.

Указывается также, что это пациенты были в возрасте21 до 92 лет, но получали разные вакцины ( десять человек — Covishield, а 53 — Covaxi).