Раскрыт лучший способ защиты от новых штаммов COVID-19

Ученые Рокфеллеровского университета в США установили, что вакцины повышают иммунитет у людей, переболевших COVID-19, таким образом, что они получают защиту даже от новых штаммов коронавируса.

Зачастую пациенты, переболевшие COVID-19, обладают сильным иммунитетом еще на протяжении 6-12 месяцев после первоначального заражения. Эксперты проанализировали антитела, присутствующие в крови пациентов с коронавирусом, и проследили эволюцию иммунных тел.

В исследовании участвовали 63 человека, которые заболели COVID-19 весной 2020 года. Согласно результатам их анализов, со временем антитела, вырабатываемые B-клетками памяти иммунной системы, все лучше и лучше нейтрализовали коронавирус, что указывает на развитие эффективной и долговременной защиты от патогена.

Данные антитела еще больше усилили свое действие у 26 человек, получивших хотя бы одну дозу вакцины Moderna или Pfizer . Антитела оказались исключительно устойчивы к самым опасным вариантам SARS-CoV-2, которые впервые были обнаружены в Великобритании, Южной Африке и Нью-Йорке. Эти антитела вырабатываются группами высокоразвитых В-клеток памяти, которые резко увеличивают свою численность после вакцинации.