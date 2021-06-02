Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
Войти в почту

Ученые раскрыли лучший способ защиты от новых штаммов COVID-19

Мира Маркина
2 часа назад
Ученые Рокфеллеровского университета в США установили, что вакцины повышают иммунитет у людей, переболевших COVID-19, таким образом, что они получают защиту даже от новых штаммов коронавируса.
Раскрыт лучший способ защиты от новых штаммов COVID-19
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Зачастую пациенты, переболевшие COVID-19, обладают сильным иммунитетом еще на протяжении 6-12 месяцев после первоначального заражения. Эксперты проанализировали антитела, присутствующие в крови пациентов с коронавирусом, и проследили эволюцию иммунных тел.
В исследовании участвовали 63 человека, которые заболели COVID-19 весной 2020 года. Согласно результатам их анализов, со временем антитела, вырабатываемые B-клетками памяти иммунной системы, все лучше и лучше нейтрализовали коронавирус, что указывает на развитие эффективной и долговременной защиты от патогена.
Данные антитела еще больше усилили свое действие у 26 человек, получивших хотя бы одну дозу вакцины Moderna или Pfizer. Антитела оказались исключительно устойчивы к самым опасным вариантам SARS-CoV-2, которые впервые были обнаружены в Великобритании, Южной Африке и Нью-Йорке. Эти антитела вырабатываются группами высокоразвитых В-клеток памяти, которые резко увеличивают свою численность после вакцинации.
Согласно результатам, своевременные дополнительные дозы (бустеры) имеющихся в настоящее время вакцин являются лучшим способом обеспечить дополнительную защиту людям, которые никогда не болели COVID-19.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что в Японии обнаружили новый опасный штамм коронавируса.
Коронавирус,Pfizer,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители