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Новый опасный штамм коронавируса обнаружили в Азии

Диана Товсепова
6 часов назад
На западе Японии, в городе Коби, у пациента обнаружили новый опасный штамм COVID-19. Об этом сообщили местные СМИ.
Как отмечается, 50-летний зараженный мужчина территорию страны не покидал, поэтому врачи решили, что мутация развилась в его организме. Генетический анализ доказал, что этот штамм произошел от британского.
При этом обнаруженный штамм способен быстро распространяться и обладает высокой вероятностью тяжелых осложнений. В городе было зарегистрировано более 150 случаев заражения ковидом с иностранными мутациями. Власти заявили, что продолжат принимать необходимые меры для борьбы с эпидемией.
Коронавирус,Видео,
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