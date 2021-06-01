Новый опасный штамм коронавируса обнаружили в Азии

На западе Японии, в городе Коби, у пациента обнаружили новый опасный штамм COVID-19. Об этом сообщили местные СМИ.

Как отмечается, 50-летний зараженный мужчина территорию страны не покидал, поэтому врачи решили, что мутация развилась в его организме. Генетический анализ доказал, что этот штамм произошел от британского.