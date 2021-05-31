Роспотребнадзор объяснил влияние COVID-19 на слух

Одно из самых частых осложнений у больных COVID-19 - заложенность ушей. В Роспотребнадзоре объяснили, что коронавирус может спровоцировать отек слизистой оболочки носоглотки. Это приводит к сужению или полной закупорке евстахиевой трубы, которая отвечает за нормализацию давления.
"В результате за барабанной перепонкой образуется вакуум, который обездвиживает ее, а у пациента появляется ощущение заложенности уха или ушей", — рассказали в ведомстве.
Также в евстахиеву трубу могут проникнуть вызывающие воспаление и развитие тубоотита бактерии. В таком случае необходимо обратиться к врачу-отоларингологу.