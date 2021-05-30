Жена ученого из Ухани умерла от COVID-19 до пандемии

Жена ученого из лаборатории Уханя умерла от COVID-19 еще в декабре 2019 года, до пандемии. Об этом сообщает Daily Caller со ссылкой на сотрудника Госдепартамента США, который расследовал происхождение коронавируса .
На протяжении долгого времени после смерти женщины китайские власти не признавали, что вирус может распространяться среди людей, утверждает Дэвид Эшер, который работал в Госдепе при бывшем президенте Дональде Трампе.
Также три сотрудника лаборатории в Ухане были госпитализированы с симптомами, похожими на COVID-19, в ноябре, то есть до первого подтвержденного случая заражения.