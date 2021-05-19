Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
Войти в почту

Хроники коронавируса: главные новости за 19 мая

Анна Арсеньева
3 часа назад
«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.
Хроники коронавируса: названа дата возможного открытия Турции
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Россиянам назвали новую дату возможного открытия Турции

Россиянам назвали новую дату возможного возобновления авиасообщения с Турцией. Турецкий чиновник заявил, что это произойдет не раньше середины июня.

Врач разъяснил, как отличить коронавирус от аллергии

Врач-инфекционист, главный врач "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков в беседе с РИА Новости объяснил, как отличить COVID-19 от аллергии.

Разработан экспресс-тест на COVID-19, безопасный для медиков

Финские ученые из Хельсинского университета разработали экспресс-тест на коронавирус, безопасный для медиков, которые проводят анализ для пациентов.

Мужчина отсидел на карантине в отеле больше года

Житель Нью-Йорка отсидел в закрытом на карантин отеле больше года и поделился впечатлениями. По словам американца, спустя 14 месяцев изолированной жизни пространство стало ему привычным.

Инфекционист рассказал, можно ли смешать разные вакцины

Врач-инфекционист Сергей Вознесенский рассказал, возможно ли смешать разные вакцины от коронавируса. Медик прокомментировал решение властей Испании прививать жителей младше 60 лет, которые получили первую дозу AstraZeneca, вакциной Pfizer.
Коронавирус,Сергей Вознесенский,РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители