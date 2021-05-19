Хроники коронавируса: названа дата возможного открытия Турции

«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.

Россиянам назвали новую дату возможного возобновления авиасообщения с Турцией. Турецкий чиновник заявил, что это произойдет не раньше середины июня.

Врач-инфекционист, главный врач "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков в беседе с РИА Новости объяснил, как отличить COVID-19 от аллергии.

Финские ученые из Хельсинского университета разработали экспресс-тест на коронавирус, безопасный для медиков, которые проводят анализ для пациентов.

Житель Нью-Йорка отсидел в закрытом на карантин отеле больше года и поделился впечатлениями. По словам американца, спустя 14 месяцев изолированной жизни пространство стало ему привычным.