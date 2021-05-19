Хроники коронавируса: названа дата возможного открытия Турции

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Хроники коронавируса: главные новости за 19 мая
Анна Арсеньева
3 часа назад
«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.
Фото:
depositphotos.com
depositphotos.com
Россиянам назвали новую дату возможного открытия Турции
depositphotos.com
Россиянам назвали новую дату возможного возобновления авиасообщения с Турцией. Турецкий чиновник заявил, что это произойдет не раньше середины июня.
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Врач разъяснил, как отличить коронавирус от аллергии
depositphotos.com
Врач-инфекционист, главный врач "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков в беседе с РИА Новости объяснил, как отличить COVID-19 от аллергии.
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Разработан экспресс-тест на COVID-19, безопасный для медиков
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Финские ученые из Хельсинского университета разработали экспресс-тест на коронавирус, безопасный для медиков, которые проводят анализ для пациентов.
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Мужчина отсидел на карантине в отеле больше года
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Житель Нью-Йорка отсидел в закрытом на карантин отеле больше года и поделился впечатлениями. По словам американца, спустя 14 месяцев изолированной жизни пространство стало ему привычным.
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Инфекционист рассказал, можно ли смешать разные вакцины
depositphotos.com
Врач-инфекционист
Сергей Вознесенский
рассказал, возможно ли смешать разные вакцины от коронавируса. Медик прокомментировал решение властей Испании прививать жителей младше 60 лет, которые получили первую дозу AstraZeneca, вакциной Pfizer.
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Коронавирус
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