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Финские ученые разработали экспресс-тест на COVID-19, безопасный для делающих его медиков

ТАСС
5 часов назад
По словам научного сотрудника академии при Хельсинкском университете Юсси Хепойоки, безопасность для тестирующего человека достигается благодаря тому, что вирус инактивируется при попадании в раствор
Разработан экспресс-тест на COVID-19, безопасный для медиков
Фото: DepositphotosDepositphotos
Финские ученые из Хельсинского университета разработали экспресс-тест на коронавирус, безопасный для медиков, которые проводят анализ для пациентов. Как в среду сообщила финская телерадиовещательная компания Yle, разработка выдает результаты за 10 минут и по точности не уступает обычному ПЦР-тесту.
По словам научного сотрудника академии при Хельсинкском университете Юсси Хепойоки, безопасность для тестирующего человека достигается благодаря тому, что вирус инактивируется при попадании в раствор.
"Мы показали, что разработанный нами тест способен идентифицировать почти все образцы, из которых мы смогли выявить [вызываемое коронавирусом заболевание] COVID-19",
- сказал Хепойоки.
По мнению исследователей, экспресс-тест можно использовать, в частности, в аэропортах, морских портах или учебных заведениях, где может возникнуть необходимость в проведении быстрого и надежного тестирования.
Для проведения экспресс-теста мазок из носоглотки смешивают с раствором, содержащим антитела, распознающие нуклеопротеины вируса SARS-CoV-2. Эти антитела связываются с частями вируса, образуя молекулярные агрегаты, распознаваемые считывающим устройством. Результат достигается примерно через десять минут. Такой метод также подходит для быстрой диагностики других респираторных инфекций.
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