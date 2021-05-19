Разработан экспресс-тест на COVID-19, безопасный для медиков

По словам научного сотрудника академии при Хельсинкском университете Юсси Хепойоки, безопасность для тестирующего человека достигается благодаря тому, что вирус инактивируется при попадании в раствор

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Финские ученые из Хельсинского университета разработали экспресс-тест на коронавирус, безопасный для медиков, которые проводят анализ для пациентов. Как в среду сообщила финская телерадиовещательная компания Yle , разработка выдает результаты за 10 минут и по точности не уступает обычному ПЦР-тесту.

По словам научного сотрудника академии при Хельсинкском университете Юсси Хепойоки, безопасность для тестирующего человека достигается благодаря тому, что вирус инактивируется при попадании в раствор.

"Мы показали, что разработанный нами тест способен идентифицировать почти все образцы, из которых мы смогли выявить [вызываемое коронавирусом заболевание] COVID-19",

- сказал Хепойоки.

По мнению исследователей, экспресс-тест можно использовать, в частности, в аэропортах, морских портах или учебных заведениях, где может возникнуть необходимость в проведении быстрого и надежного тестирования.