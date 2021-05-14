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Мужчина пережил клиническую смерть из-за COVID-19

Даня Виттиг
2 часа назад
Житель Буэнос-Айреса рассказал, что пережил клиническую смерть из-за коронавируса. Его впечатления передает издание Lad Bible.
Мужчина пережил клиническую смерть из-за COVID-19
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
64-летний Норберто Ди Натале заразился COVID-19 в октябре прошлого года, был госпитализирован и через неделю выписан. Позже мужчина был вынужден вернуться в госпиталь из-за сильной лихорадки.
«Один человек умер в пятницу, другой умер в субботу. Теперь, полагаю, моя очередь», — подумал тогда мужчина.
Состояние Ди Натале быстро достигло критического, у него диагностировали двустороннюю пневмонию и погрузили в искусственную кому.
Мужчина лежал в специальной палате и слышал свое сердцебиение. В какой-то момент стало замедляться и в конце концов стало похоже на тиканье.
«Я слышал, как многие люди говорят, что в конце туннеля есть свет. Я видел то же самое. То, о чем я столько раз слышал по телевизору, я видел точно то же», — признался Ди Натале.
После нескольких минут, проведенных аргентинцем в состоянии клинической смерти, врачи вернули его к жизни. Мужчина пошел на поправку и теперь восстанавливается дома.
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