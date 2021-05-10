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Россиянин подавился куском шашлыка и пережил клиническую смерть

Анна Арсеньева
5 часов назад
Россиянин подавился шашлыком и был госпитализирован в больницу. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Россиянин подавился куском шашлыка и пережил клиническую смерть
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Инцидент произошел с жителем Алтайского края в городе Рубцовск. Подавившегося мужчину отвезли в больницу, где он пережил клиническую смерть.
На данный момент подробности о состоянии россиянина неизвестны. Сейчас мужчина находится в отделении реанимации.
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