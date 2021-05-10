Россиянин подавился куском шашлыка и пережил клиническую смерть

Россиянин подавился шашлыком и был госпитализирован в больницу. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел с жителем Алтайского края в городе Рубцовск. Подавившегося мужчину отвезли в больницу, где он пережил клиническую смерть.