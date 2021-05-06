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Нарколог заявил о влиянии алкоголя на организм переболевших COVID-19

Диана Товсепова
2 часа назад
Употребление спиртного недопустимо для переболевших коронавирусом, потому как на вирусную интоксикацию накладывается еще и алкогольная. Об этом сообщил РИА Новости главный нарколог Москвы Евгений Брюн.
Нарколог заявил о влиянии алкоголя на организм переболевших COVID-19
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
"Категорически нельзя. Любые вирусные заболевания, в том числе и COVID-19 - это интоксикация, на которую накладывается еще и алкогольная интоксикация, и вся биохимическая стройная картина ломается", — сказал Брюн, отвечая на вопрос, допустимо ли переболевшим ковидом употреблять алкоголь.
Кроме того, нарколог напомнил, что употребление спиртного вредно и для здорового человека. И на открытом воздухе, и в помещении.
"Те, кто уезжают на дачи заниматься каким-то делом, надеются, что алкоголизация будет минимальная, но радость от встречи с природой иногда сопровождается злоупотреблением алкоголем. Я против излияния и в домах, в квартирах - там душно, там начинают курить и пьянствовать, это часто приводит к гипоксии головного мозга, что приводит к тяжелым формам опьянения или сердечным проблемам. Все это может закончится катастрофическими последствиями для здоровья", — объяснил он.
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