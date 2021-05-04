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Нарколог рассказал об опасности совмещения спорта и бани с алкоголем

Катерина Саломе
4 часа назад
Главный нарколог Москвы Евгений Брюн заявил, что физический труд, спорт и баню нельзя совмещать с алкоголем. Его слова приводит РИА Новости.
Нарколог рассказал об опасности совмещения спорта и бани с алкоголем
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Специалист утверждает, что употребление алкоголя во время физических нагрузок увеличивает количество адреналина в организме. Это, в свою очередь, начинает негативно действовать на сердце и мозг и может привести к фатальным последствиям.
По словам доктора, употребление спиртных напитков в бане приводит к нагрузке на сердечно-сосудистую систему человека.
"Раньше, в СССР, в вытрезвителях обливали холодной водой, и как-то люди приходили в себя, но токсического воздействия это не уменьшало. Такие контрасты тоже опасны. Любые избыточные воздействия температуры опасны",
— подчеркнул нарколог, добавив, что совмещение бани с алкоголем может привести к летальному исходу.
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