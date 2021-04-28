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Ученые выяснили, как убить коронавирус за секунду

Мира Маркина
3 часа назад
Ученые Техасского университета A&M выяснили, как убить коронавирус за секунду при помощи высокой температуры. Этот способ позволит найти новые способы предотвращения передачи патогена на большие расстояния. Результаты исследования опубликованы в журнале Biotechnology and Bioengineering.
Ученые выяснили, как убить коронавирус за секунду
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Эффективность применения тепла для успешной нейтрализации COVID-19 была продемонстрирована раньше, но в прошлых исследованиях воздействие температуры длилось от одной до 20 минут. Теперь же экспертам удалось построить новую экспериментальную установку, состоящую из отрезка трубы из нержавеющей стали, через которую проходит раствор, содержащий коронавирус. Труба нагревается до высокой температуры, но вирус испытывает тепловое воздействие лишь в течение нескольких секунд.
Ученые установили, что вирус можно нейтрализовать за более короткое время, чем считалось раньше. Если раствор нагреть почти до 72 градусов Цельсия в течение полсекунды, то титр вируса снижается в сто тысяч раз, и этого достаточно для нейтрализации COVID-19. Данный метод можно применять в существующих системах кондиционирования воздуха, вентиляции и отопления.
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