Ученые выяснили, как убить коронавирус за секунду

Ученые Техасского университета A&M выяснили, как убить коронавирус за секунду при помощи высокой температуры. Этот способ позволит найти новые способы предотвращения передачи патогена на большие расстояния. Результаты исследования опубликованы в журнале Biotechnology and Bioengineering.

Эффективность применения тепла для успешной нейтрализации COVID-19 была продемонстрирована раньше, но в прошлых исследованиях воздействие температуры длилось от одной до 20 минут. Теперь же экспертам удалось построить новую экспериментальную установку, состоящую из отрезка трубы из нержавеющей стали, через которую проходит раствор, содержащий коронавирус. Труба нагревается до высокой температуры, но вирус испытывает тепловое воздействие лишь в течение нескольких секунд.