Названо число россиян, обнаруживших у себя признаки коронавируса

Компания "Росгосстрах Жизнь" совместно с частной медицинской сетью "Инвитро" провела исследование и выяснила, сколько россиян замечали у себя симптомы коронавируса. Опрос проводился с середины по конец марта 2021 года среди 1086 респондентов.

24% отметили, что с начала пандемии испытывали недомогание, которое могли бы расценить как проявление коронавируса. Каждый второй опрошенный признался, что сталкивался с ухудшением памяти и внимания, а более половины респондентов хотели бы пройти реабилитацию.