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Названо число россиян, обнаруживших у себя признаки коронавируса

Мира Маркина
4 часа назад
Компания "Росгосстрах Жизнь" совместно с частной медицинской сетью "Инвитро" провела исследование и выяснила, сколько россиян замечали у себя симптомы коронавируса. Опрос проводился с середины по конец марта 2021 года среди 1086 респондентов.
Названо число россиян, обнаруживших у себя признаки коронавируса
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
24% отметили, что с начала пандемии испытывали недомогание, которое могли бы расценить как проявление коронавируса. Каждый второй опрошенный признался, что сталкивался с ухудшением памяти и внимания, а более половины респондентов хотели бы пройти реабилитацию.
Лишь для 15% россиян риск заболеть COVID-19 был самым сильным страхом:
"Куда меньшее число респондентов называли в качестве самого сильного страха в связи с пандемией страх потери обоняния на долгие месяцы, страх возникновения проблем на работе в случае, если респондент заболеет".
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